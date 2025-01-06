Футбол
Молодежные сборные
Новости
ЧЕ U-21 ЧМ U-20 ЧЕ U-19 ЧЕ U-17 Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ U-17
Главная
Футбол
Молодежные сборные

Сегодня, 15:17

Юношеская сборная России сыграет на турнире развития УЕФА в 2025 году

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что юношеская сборная России примет участие в турнире развития УЕФА, который пройдет в Белоруссии в 2025 году.

«В 2025 году юношеская сборная России до 16 лет примет участие в турнире развития УЕФА, соревнование состоится в Белоруссии. Среди участников — мы, Белоруссия, Казахстан и Китай», — цитирует Митрофанова ТАСС.

Турниры развития не считаются официальными соревнованиями под эгидой УЕФА. Сборные России всех возрастов с 2022 года отстранены от участия в международных турнирах организации.

Источник: ТАСС
Футбол
РФС
Максим Митрофанов
УЕФА
Читайте также
800-я победа СКА, восхищенный Ротенберг и потухший ЦСКА. Что произошло в КХЛ 5 января
6 января — Рождественский сочельник: история, традиции, запреты
Самсонов рассказал, каким был молодой Овечкин
«МЮ» очнулся и навязал плотный бой «Ливерпулю». Веселые 2:2 на «Энфилде»
ВС РФ освободили город Курахово
Эксперт рассказал о введении трех диапазонов потребления электричества
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Быков — о заявлении Тардифа про возвращение сборной России: «Надежда умирает последней!»
Плющев — о заявлении Тардифа: «Пока не решатся вопросы, которыми занята наша страна, ничего для нас не изменится»
Сушинский считает искренними слова Тардифа о возвращении России на международную арену
Неужели Россия сыграет на ближайшем чемпионате мира?
Глава ИИХФ Тардиф: «Для нас очень важно, чтобы России вернулась как можно скорее»
Фетисов — о заявлении Тардифа про возвращение сборной России: «Не верю в эти слова, в зеленых майках нас вернут?»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Форвард «Зенита» Педро сыграет на молодежном чемпионате Южной Америки за Бразилию

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости