Юношеская сборная России сыграет на турнире развития УЕФА в 2025 году
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что юношеская сборная России примет участие в турнире развития УЕФА, который пройдет в Белоруссии в 2025 году.
«В 2025 году юношеская сборная России до 16 лет примет участие в турнире развития УЕФА, соревнование состоится в Белоруссии. Среди участников — мы, Белоруссия, Казахстан и Китай», — цитирует Митрофанова ТАСС.
Турниры развития не считаются официальными соревнованиями под эгидой УЕФА. Сборные России всех возрастов с 2022 года отстранены от участия в международных турнирах организации.
Источник: ТАСС
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