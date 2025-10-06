Футбол
Сегодня, 17:33

Юношеская сборная России проведет два матча с Сербией

Алина Савинова

Сборная России U-18 в понедельник вылетит в Сербию, где проведет учебно-тренировочный сбор, сообщает пресс-служба РФС.

В рамках сбора юношеская российская команда дважды сыграет со сверстниками из сборной Сербии. Первый матч пройдет 10 октября в Стара-Пазове, а второй — 14 октября в Лознице.

Состав юношеской сборной России:

Вратари: Яхья Магомедов («Ахмат»), Егор Плотников («Динамо» Москва).

Защитники: Кирилл Данилов (ЦСКА), Александр Лубнин («Динамо» Москва), Максим Радченко («Ростов»), Игорь Русяев («Чертаново»), Артем Семин («Локомотив»), Артем Хмарин («Краснодар»).

Полузащитники: Егор Гуренко, Артем Сидоренко (оба — «Краснодар»), Виталий Бондарев («Урал»), Артем Змеев («Динамо» Москва), Матвей Иванов («Зенит»), Артем Пономарчук (ЦСКА).

Нападающие: Никита Массалыга, Виктор Солопов (оба — «Спартак»), Максим Воронов («Урал»), Арсений Дмитриев («Акрон»), Андрей Касаджиков («Зенит»), Казбек Мукаилов («Краснодар»).

Сборные России и российские клубы отстранены ФИФА и УЕФА от международных соревнований с февраля 2022 года и с тех пор проводят только товарищеские матчи.

Источник: https://rfs.ru/news/223141
