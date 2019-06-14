Юношеская сборная России проиграла Аргентине в финале Мемориала Гранаткина

В финале Мемориала Гранаткина юношеская сборная России (не старше 18 лет) с минимальным счетом проиграла сверстникам из Аргентины. Команда Александра Кержакова пропустила на 74-й минуте встречи

Неофициальные матчи сборной России

Мемориал Валентина Гранаткина

Аргентина U18 – Россия U18 – 1:0 (0:0)

Гол: Леканда, 74.

Россия U18: Будачев, Герчиков (Файзуллин, 46), Никитенков, Прохин, Вахания, Владимиров, Литвинов, Петров (Сулейманов, 69), М.А.Данилин (Кравцов, 57), Оганесян (М.Н.Данилин, 81), Косарев.

Предупреждения: Владимиров, 12. Прохин, 27. Файзуллин, 65. Кравцов, 80.

14 июня. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".