Юношеская сборная России пробилась в финал Мемориала Гранаткина

В полуфинале Мемориала Гранаткина юношеская сборная России (не старше 18 лет) обыграла вторую сборную России U18 (1:1, пен. - 5:3). В финале россияне, которых возглавляет Александр Кержаков, сыграют со сборной Аргентины.

Мемориал Валентина Гранаткина

1/2 финала

Россия U18 - Россия-2 U18 - 1:1 (1:1). Пенальти - 5:3

Голы: Пелих, 15 (0:1). Косарев, 30 (1:1).

Россия U18: Ботнарь, Никитенков, Прохин, Вахания, Владимиров, Литвинов, Петров (Сулейманов, 76), Мазурин (Оганесян, 10), Данилин, Файзуллин (Герчиков, 61), Косарев.

Россия-2 U18: Крайков, Захаров, Звонков, Варичев, Основ, Пелих, Петухов, Князев (Школик, 54), Конев (Польшиков, 54), Иосифов, Ногтев (Бем, 83).

Предупреждения: Князев, 34. Литвинов, 44. Петров, 51. Прохин, 60.

Судья: Куликов (Саранск).

12 июня. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".