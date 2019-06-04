Юношеская сборная России под руководством Александра Кержакова стартовала на мемориале Валентина Гранаткина с разгромной победы над Индией (3:0). Хет-триком отметился нападающий "Мурома" Кирилл Косарев.

Следующий матч сборная России проведет 6 июня с национальной командой Болгарии. Также в группе А играет Молдова. Действующим победителем турнира является сборная Санкт-Петербурга.

Мемориал Валентина Гранаткина

1-й тур

Группа А

Россия U18 - Индия U18 - 3:0 (0:0)

Голы: Косарев, 50 (1:0). Косарев, 74 (2:0). Косарев, 82 (3:0).

Россия U18: Будачев, Прохин (Микушин, 75), Агапов (Никитенков, 42), Вахания, Владимиров, Литвинов (Герчиков, 62), Петров (Сулейманов, 75), М.А.Данилин (Маркитесов, 62), Оганесян (Мазурин, 46), Файзуллин (Кравцов, 62), М.Н.Данилин (Косарев, 46).

Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).

4 июня. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".