Юношеская сборная России обыграла Польшу и вышла в элитный раунд Евро-2020

Юношеская сборная России (игроки до 19 лет) под руководством Александра Кержакова в матче отборочного турнира Евро-2020 разгромила команду Польши со счетом 4:0. Голы забили Кирилл Косарев, Илья Вахания, Эдгар Севикян и Игорь Школик.

На 80-й минуте вторую желтую карточку получил нападающий Польши Марцел Вендрыховски. На 90-й минуте с поля был удален защитник России Илья Быковский.

Результат позволил занять России второе место в группе и выйти во второй отборочный турнир чемпионата Европы.

Чемпионат Европы U19

Группа 5

Польша — Россия — 0:4 (0:2)

Голы: Косарев, 20 (0:1). Вахания, 37 (0:2). Севикян, 50 (0:3). Школик, 66 (0:4).

Польша: Мишта, Богач, Навроцки, Бейгер (Дымерски, 81), Чиж (Мрук, 87), Каминьски, Карбовник, Мархвиньски (Жуковски, 81), Залевски (Бялек, 61), Хыек (Вендрыховски, 61), Бида.

Россия: Будачев (Ботнарь, 87), Быковский, Вахания, Агапов, Литвинов (Макаров, 72), Микушин, Прохин, Кравцов, Севикян (Оганесян, 87), Школик (Петров, 72), Косарев (Кутовой, 83).

Предупреждения: Чиж, 42. Богач, 56. Вендрыховски, 75.

Удаления: Вендрыховски, 80. Быковский, 90.

Судья: Мариани (Италия).

19 ноября. Кардифф. Стадион «Кардифф Интернешнл Спорт Стэдиум».