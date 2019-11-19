Юношеская сборная России обыграла Польшу и вышла в элитный раунд Евро-2020
Юношеская сборная России (игроки до 19 лет) под руководством Александра Кержакова в матче отборочного турнира Евро-2020 разгромила команду Польши со счетом 4:0. Голы забили Кирилл Косарев, Илья Вахания, Эдгар Севикян и Игорь Школик.
На 80-й минуте вторую желтую карточку получил нападающий Польши Марцел Вендрыховски. На 90-й минуте с поля был удален защитник России Илья Быковский.
Результат позволил занять России второе место в группе и выйти во второй отборочный турнир чемпионата Европы.
Чемпионат Европы U19
Группа 5
Польша — Россия — 0:4 (0:2)
Голы: Косарев, 20 (0:1). Вахания, 37 (0:2). Севикян, 50 (0:3). Школик, 66 (0:4).
Польша: Мишта, Богач, Навроцки, Бейгер (Дымерски, 81), Чиж (Мрук, 87), Каминьски, Карбовник, Мархвиньски (Жуковски, 81), Залевски (Бялек, 61), Хыек (Вендрыховски, 61), Бида.
Россия: Будачев (Ботнарь, 87), Быковский, Вахания, Агапов, Литвинов (Макаров, 72), Микушин, Прохин, Кравцов, Севикян (Оганесян, 87), Школик (Петров, 72), Косарев (Кутовой, 83).
Предупреждения: Чиж, 42. Богач, 56. Вендрыховски, 75.
Удаления: Вендрыховски, 80. Быковский, 90.
Судья: Мариани (Италия).
19 ноября. Кардифф. Стадион «Кардифф Интернешнл Спорт Стэдиум».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/inter/national/euronineteen/2019-2020/qualify/