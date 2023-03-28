Юношеская сборная России обыграла команду Узбекистана до 20 лет

Юношеская сборная России одержала победу над сборной Узбекистана до 20 лет — 2:0.

На 15-й минуте встречи полузащитник «Динамо» Иван Зазвонкин рикошетом от защитника соперника открыл счет встречи. Второй мяч во втором тайме забил форвард «Спартака» Павел Мелешин, реализовавший пенальти.

В марте этого года сборная Узбекистана до 20 лет стала победителем Кубка Азии среди молодежных команд.