Юношеская сборная России обыграла команду Узбекистана до 20 лет
Юношеская сборная России одержала победу над сборной Узбекистана до 20 лет — 2:0.
На 15-й минуте встречи полузащитник «Динамо» Иван Зазвонкин рикошетом от защитника соперника открыл счет встречи. Второй мяч во втором тайме забил форвард «Спартака» Павел Мелешин, реализовавший пенальти.
В марте этого года сборная Узбекистана до 20 лет стала победителем Кубка Азии среди молодежных команд.
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