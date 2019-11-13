Юношеская сборная России не смогла обыграть Косово

Юношеская сборная России в матче первого этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2020 не смогла обыграть Косово — 1:1. В составе команды Александра Кержакова отличился полузащитник «Динамо» Игорь Школик.

В параллельной встрече сборная Уэльса разгромила команду Польши — 3:0.

Чемпионат Европы U19

Группа 5

Россия U19 — Косово U19 — 1:1 (1:1)

Голы: Алиу, 11 (0:1). Школик, 12 (1:1).

Россия U19: Будачев, Вахания, Агапов, Прохин, Владимиров (Быковский, 70), Севикян (Герчиков, 70), Бакалюк (Макаров, 76), Литвинов, Школик (Петров, 76), Оганесян, Данилин (Косарев, 56).

Косово U19: Терзиу, Салиху, Плана, Садриу, Бутучи, Алиу (Туша, 60), Красничи (Бериша, 79), Халабаку, Зюба (Морина, 90), Прапаштица, Асани (Шабани, 90+1).

Предупреждения: Петров, 85. Садриу, 90+3.

Судья: Чинков (Болгария).

13 ноября. Кардифф. Стадион «Кардифф Интернешнл Спорт Стэдиум».

Уэльс U19 — Польша U19 — 3:0 (2:0)

13 ноября.