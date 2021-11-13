Юниорская сборная России обыграла Германию в отборе чемпионата Европы
Юниорская сборная России (игроки не старше 19 лет) в отборочном турнире чемпионата Европы победила команду Германии со счетом 3:1.
Голы в составе российской команды забили Артем Соколов, Ярослав Гладышев и Эдуард Багринцев.
Россия после даух матчей лидирует в группе 2, имея шесть очков. Германия — на втором месте (3 очка). Далее идут Греция (1) и Фарерские острова (1).
Первые две команды выйдут на чемпионат Европы-2022.
Чемпионат Европы U19
Группа 2
Германия — Россия — 1:3 (0:1)
Голы: Соколов, 40 (0:1). Гладышев, 47 (0:2). Багринцев, 70 (0:3). Бобзайн, 90+1 (1:3).
Россия: Тороп, Шайхтдинов, Ефремов, Лангович (Николаев, 89), Мелехин, Соколов (Коваленко, 77), Лайкин, Михайлов (Ким, 85), Шитов (Пиняев, 85), Багринцев, Гладышев.
Предупреждение: Лайкин, 87.
Судья: Мэдли (Англия).
13 ноября. Патры. Стадион «Pampeloponnisiako».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю