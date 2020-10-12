Экс-тренер молодежной сборной России Николай Писарев в беседе с «СЭ» прокомментировал выступление молодежки в отборочном турнире Евро-2021, объяснив разницу между его командой 2013 года и нынешней.

— Они большое молодцы. Я предвидел их выход на Евро, — сказал Писарев «СЭ». — Главное теперь правильно подготовиться, и чтобы сборная поехала в полном составе. У меня был опыт — мы попали в сложную группу с Голландией, Испанией, Германией. И был момент, когда Смолов и Дзагоев нужны были в первой сборной на товарищеском матче, а Кокорин получил травму. И мы вышли на матч с Испанией без троих ключевых футболистов атаки. Поэтому главное, чтобы все были здоровы и сборная поехала в оптимальном составе. Если заберут Дивеева и Сафонова, то будет сложнее.

— Чья сборная сильнее — нынешняя или ваша 2013 года?

— Кто сильнее — Мухаммед Али или Майк Тайсон? Если посмотреть на ту сборную, то практически никто из тех футболистов не потерялся — так или иначе до сих пор выступают в профессиональном уровне. Посмотрим, кто из этого созыва будет дальше на каком уровне выступать. Наверное, только так можно понять, кто сильнее.

Есть одно отличие — уровень чемпионата. Сейчас он ниже, потому что почти нынешняя молодежка играет в основных составах своих клубах. А у меня даже Кокорин и Смолов выходили только на замену. Многие были и в дубле играли. Сложнее было в плане игрового тонуса. А сейчас все нынешние игроки молодежной сборной — игроки основного состава. В этом разница. Это, наверное, лучше. Так и должно быть.

— В сборной 2013 года было несколько игроков, игравших за рубежом. Кто из нынешних футболистов молодежки может проявить себя в Европе?

— Европа разная. Можно уехать в Финляндию или Чехию, где инфраструктура и уровень чемпионата ниже, но зато есть постоянная игровая практика. Многие так и делали — Караваев или Комличенко, например. Они не испугались — поехали на невысокую зарплату, но постоянно играли, вернулись и подписали хорошие контракты. А в топ-чемпионаты наших никто не ждет. Надо либо забить «Ювентусу» в Лиге чемпионов и несколько лет не опускаться по уровню, как Миранчук, либо выстрелить на европейском турнире, как это сделал Головин. Других вариантов нет. (Константин Колмаков)