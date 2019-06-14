Вторая юношеская сборная России проиграла Турции в матче за бронзу Мемориала Гранаткина

Сборная Турции для игроков не старше 18 лет завоевала бронзовые медали Мемориала Гранаткина. В матче за бронзу турки победили сверстников из второй сборной России.

В финале Мемориала Гранаткина сыграют первая юношеская команда России и Аргентина.

Мемориал Валентина Гранаткина

Матч за третье место

Турция - Россия-2 - 4:2 (2:1)

Голы: Петухов, 13 - с пенальти (0:1). Али Явуз Кол, 21 (1:1). Фырат Гюллю, 26 (2:1). Фырат Гюллю, 73 (3:1). Школик, 89 (3:2). Арсланташ, 90+1 (4:2).

Россия-2: Крайков, Бем, Захаров, Основ, Звонков (Ногтев, 22), Варичев, Пелих (Школик, 75), Апшацев (Князев, 46), Петухов, Симдянкин, Иосифов.

Предупреждение: Петухов, 86.

14 июня. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".