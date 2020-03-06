Тренер юношеской сборной России (U-19) Владимир Быстров в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, что команда не собирается игнорировать элитный раунд Евро-2020 из-за эпидемии коронавируса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что все вернувшиеся из Франции должны пройти двухнедельный карантин.

— Все же не от нас зависит, — отметил Быстров. — У нас во Франции будут матчи отборочного раунда Евро-2020, нам никто не сообщал о том, что турнир может быть перенесен.

Если скажут не ехать — не поедем. А карантин и все подобные истории не должны стать препятствием. Если всего этого бояться, можно сидеть в парнике и никуда не выходить. Так что сейчас готовимся к поездке. Все нормально, — сказал Быстров. (Дмитрий Зимин)