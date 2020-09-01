Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов поделился ожиданиями от матчей отборочного раунда Евро-2021 против Болгарии (4 сентября) и Польши (8 сентября).

— Мы готовимся с полной ответственностью, и тот большой перерыв, который сказался на паузе в работе сборных, с одной стороны, не очень приятен для всех, а с другой — мы сейчас собрались, и в первые дни ребята работают с большой радостью и интересом, как будто мы и не расставались, — приводит слова Галактионова официальный сайт РФС. — Вижу у футболистов очень хорошую самоотдачу. Надеемся, что это все перейдет и в игры.

— Как считаете, сильно ли измениться игра поляков и болгар в предстоящих матчах?

— Мы понимаем их стиль игры, понимаем, кто будет вызван из футболистов. Поэтому для нас, в принципе, соперники будут не в новинку, мы с ними играли. Вопрос в том, в каком мы окажемся функциональном и игровом состоянии в конкретные дни матчей.

— Как сильно скажется отсутствие Федора Чалова?

— С одной стороны это — неприятный момент, с другой — это часть футбола, поэтому мы должны быть готовы к таким ситуациям. Пожелали Феде удачи. Будем внимательно следить за его состоянием, возможно будет какая-то положительная динамика. В то же время мы не стали им рисковать. Мы понимаем, что здоровье футболиста превыше всего.

— Матчи будут проходить без зрителей. Насколько это может повлиять на расклад сил?

— Понятно, что мы весь год провели в регионах при очень качественной хорошей поддержке болельщиков, которая стала для нас большим плюсом. Но правила игры на данный момент таковы, что зрителей не будет. Нам нужно принимать это как данность, выполнять свою работу и добиваться результата.

— Какие впечатления остаются от сборов, учитывая длительный перерыв?

— Сейчас весь сбор у нас еще впереди. Фактически мы только начали свою работу, но уже, как я говорил, по первым дням видно, что ребята соскучились, работают очень хорошо с отличной самоотдачей. Вспоминают и впитывают те определенные требования, которые у нас были, какие-то определенные нюансы, которые мы добавляем сейчас. Все идет поэтапно, своим чередом. Готовимся к двум матчам.