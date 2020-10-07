Вход на матч молодежных сборных России и Эстонии будет свободным

Вход на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года между молодежными сборными России и Эстонии, который пройдет 9 октября в Химках на стадионе «Арена Химки», будет свободным, сообщает сайт РФС.

Получить билеты можно будет перед входами на трибуну С стадиона с 17.00. Начало игры — в 18.00 (мск).

Напомним, что 1 октября УЕФА разрешил заполнять стадионы на 30% от общей вместимости на матчах под своей эгидой.