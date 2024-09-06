Молодежная сборная России разгромила Вьетнам

Молодежная сборная России в товарищеском матче с крупным счетом обыграла сверстников из Вьетнама — 3:0.

Счет на 58-й минуте открыл защитник «Динамо» Иван Лепский. На 78-й минуте преимущество российской сборной удвоил хавбек «Ростова» Алексей Колтаков. Окончательный счет четыре минуты спустя установил форвард «Краснодара» Константин Дорофеев.

Сборные проведут еще один товарищеский матч в понедельник, 9 сентября. Начало — в 13.00 по московскому времени.