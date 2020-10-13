Полузащитник молодежной сборной России Артем Голубев после победы над Латвией в матче отборочного турнира Евро-2021 (4:1) заявил, что верил в выход национальной команды в финальную часть соревнований.

— Позиция правого защитника? Мне вообще без разницы, где играть, — сказал Голубев. — Куда тренер поставит — там и буду играть. Самое главное — мы выполнили задачу и вышли на Евро. Дальше — больше.

Сборная Латвии? Хороший соперник, боевитый. Спасибо ребятам. Но должен был победить сильнейший. Поэтому мы выиграли и едем на Евро.

Готов ли всю жизнь играть правого защитника? Мне без разницы. Главное — играть.

Я верил, что мы попадем на Евро. Ради этого мы прошли этот путь. Ни о чем другом я и не думал.

Как буду праздновать? Да никак. Главное — домой добраться. Там отпраздную.