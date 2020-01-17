Валерий Брагин: «Иногда Денисенко накрывали эмоции»

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин побывал в гостях редакции «СЭ» и рассказал о прошедшем МЧМ, работе с новым помощником — Игорем Ларионовым, а также перспективах игроков молодежной сборной во взрослом хоккее.

— Денисенко сыграл слабее, чем в прошлом году? Мы ждали от него большего.

— Григорий сыграл на команду. Практически ни одного удаления, только в конце — сломанная клюшка. Немножко его тоже приходилось успокаивать, потому что эмоции тоже перехлестывали. Иногда, наоборот, он заигрывался, шел в ненужные обводки, на себя много брал. Шла игра в пас, при которой любое оборонительное построение рушится. Когда Соколов присоединился — сами видели, как они стали играть — приятно было смотреть.

— Ни одной шайбы в касание не случилось, хотя все ожидали появления Денисенко слева — и того, что он будет лупить.

— Шансы у него хорошие были. Ну, бывает такое, немножко не пошло.

— Почему выбрали его капитаном?

— Он прошел прошлый МЧМ, стал там лучшим бомбардиром. Мы его проверили на Евротуре в Сочи в роли лидера, и он проявил себя неплохо. Иногда эмоции его накрывали, но Григорий был лидером этой команды и в раздевалке, и на льду. (Михаил Зислис, Игорь Еронко)

Первое большое интервью Брагина после МЧМ. О Ларионове, финале с Канадой и будущем звезд сборной в КХЛ и НХЛ