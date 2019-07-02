В символическую сборную молодежного Евро включены 6 немцев и 4 испанца

УЕФА назвал символическую сборную чемпионата Европы среди молодежных команд, информирует пресс-служба союза.

В нее вошли: вратарь Александер Нюбель, защитники Беньямин Хендрихс, Джонатан Та, Лукас Клостерман (все Германия), Хесус Вальехо (Испания); полузащитники Махмуд Дауд (Германия), Фабиан Руис, Дани Себальос, Дани Ольмо (Испания), Лука Вальдшмидт (Германия) и нападающий Джордже Пушкаш (Румыния).

Победителем турнира стала сборная Испании, которая в финале обыграла Германию (2:1), взяв реванш за поражение двухгодичной давности. Эта победа стала для испанцев пятой в истории.