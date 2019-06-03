В молодежную сборную Косово вызваны два полных тезки, родившиеся с интервалом в три недели

Необычная ситуация произошла в молодежной сборной Косово. Как сообщает AP, на матчи отборочного турнира чемпионата Европы в нее вызваны два футболиста-одногодки, являющиеся тезками и однофамильцами. Против Андорры (6 июня) и Турции (11 июня) могут сыграть два Лирима Кастрати.

Помимо совпадения имени и фамилии, оба родились в один год и почти в одно время. Нападающий загребской "Локомотивы" родился 16 января 1999 года. Защитник системы "Болоньи" - на три недели позже, 2 февраля 1999 года.

Оба Лирима Кастрати попадали и в главную сборную, но в разное время и вместе еще не играли.

Выступление полных тезок за одну команду достаточно редкое, но не уникальное. Так в сборной Израиля с начала с 2010-х играют два Таля Бен Хаима, а в начале 2000-х в ряде российских клубов выступали два Дмитрия Смирнова. Однако и те, и другие родились в разные годы.