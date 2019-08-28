Умяров заменит травмированного Сулейманова в молодежной сборной России

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров вызван в молодежную сборную России вместо травмированного Магомеда-Шапи Сулейманова, выступающего за «Краснодар».

Об этом сообщает Twitter «Молодежная сборная» | Футбольное сообщество. Информацию о вызове Умярова уже подтвердил и официальный сайт «Спартака».

??? Полузащитник @fcsm_official Наиль Умяров вызван в молодёжную @TeamRussia вместо травмированного Шапи Сулейманова pic.twitter.com/7HC7hLN2wC — «Молодёжная сборная» | Футбольное сообщество (@RusTeam_U21) August 28, 2019

В матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2021 6 сентября россияне сыграют в Саранске с Сербией, а 10 сентября встретятся в Софии с Болгарией.