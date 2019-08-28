Умяров заменит травмированного Сулейманова в молодежной сборной России
13:24
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров вызван в молодежную сборную России вместо травмированного Магомеда-Шапи Сулейманова, выступающего за «Краснодар».
Об этом сообщает Twitter «Молодежная сборная» | Футбольное сообщество. Информацию о вызове Умярова уже подтвердил и официальный сайт «Спартака».
??? Полузащитник @fcsm_official Наиль Умяров вызван в молодёжную @TeamRussia вместо травмированного Шапи Сулейманова pic.twitter.com/7HC7hLN2wC— «Молодёжная сборная» | Футбольное сообщество (@RusTeam_U21) August 28, 2019
В матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2021 6 сентября россияне сыграют в Саранске с Сербией, а 10 сентября встретятся в Софии с Болгарией.
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2019-08-28-umyarov_vyzvan_v_molodezhnuyu_sbornuyu/
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