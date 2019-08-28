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Умяров заменит травмированного Сулейманова в молодежной сборной России

13:24
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров вызван в молодежную сборную России вместо травмированного Магомеда-Шапи Сулейманова, выступающего за «Краснодар».

Об этом сообщает Twitter «Молодежная сборная» | Футбольное сообщество. Информацию о вызове Умярова уже подтвердил и официальный сайт «Спартака».

В матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2021 6 сентября россияне сыграют в Саранске с Сербией, а 10 сентября встретятся в Софии с Болгарией.

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-08-28-umyarov_vyzvan_v_molodezhnuyu_sbornuyu/

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