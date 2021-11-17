Умяров считает, что Россия могла забить Испании больше одного гола

Капитан молодежной сборной России Наиль Умяров после победы над Испанией (1:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2023 отметил, что еще после первой встречи российские игроки дали слово обыграть испанцев.

— Мы еще после первого матча договорились и дали слово, что в Москве у них не будет шансов, — цитирует пресс-служба РФС Умярова. — Чтобы отдать все силы, бороться и выгрызать на каждом сантиметре поля. Можно сказать, что по игре так и получилось. Считаю, что результат закономерен. Могли забивать намного больше, но нам хватит и одного.

— Как вы считаете, сыграл ли свою роль фактор погоды? Повлияла ли она на игру испанцев?

— Это лучше спросить у них. Нам тоже было холодно. Особенно это прочувствовалось на разминке, по началу ноги прям замерзли. Наверное, это был первый такой матч в этом году, такой холодный. До этого было как-то потеплее.

— Как психологически настраивались на этот матч? Ведь вам удалось навязать свою игру испанцам.

— Мы пытались играть с позиции силы, как и со словаками. Я не скажу, что Словакия — слабая команда, а у нас получалось контролировать игру и навязывать свою. С испанцами мы продолжили делать то же самое. Никаких особенных психологических секретов нет.