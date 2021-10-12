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Умяров получил травму в матче молодежной сборной России

12 октября, 19:49
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Капитан молодежной сборной России Наиль Умяров получил травму в матче против команды Литвы.

Во втором тайме он неудачно подвернул ногу. Футболист не смог сам покинуть поле. Ему помогали врачи, так как Умяров не мог опираться на левую ногу.

Он был сразу заменен на Тимура Сулейманова. Умярову же наложили фиксирующую повязку на голеностоп.

Литва U21 — Россия U21

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Иван Шитик все материалы автора
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