Украина вышла в четвертьфинал юношеского ЧМ

Сборная Украины пробилась в четвертьфинал юношеского чемпионата мира для игроков не старше 20 лет. В 1/8 финала украинцы разгромили Панаму - 4:1. Их соперниками станет Колумбия, ранее одолевшая Новую Зеландию.

Также в 1/4 финала вышли Италия, Эквадор и Сенегал. Их соперники определятся позднее.

Сборная России не пробилась в финальную стадию турнира.

Чемпионат мира

Игроки до 20 лет

1/8 финала

Украина - Панама - 4:1 (3:0)

Голы: Сикан, 23 (1:0). Попов, 41 (2:0). Сикан, 45+1 (3:0). Уокер, 50 (3:1). Булеца, 83 (4:1).

Уругвай - Эквадор - 1:3 (1:1)

Голы: Араухо, 11 (1:0). Альварадо, 31 - с пенальти (1:1). Кинтеро, 75 (1:2). Плата, 83 - с пенальти (1:3).

Удаление: Мендес (У), 82.

Сенегал - Нигерия - 2:1 (2:0)

Голы: Санья, 36 (1:0). Ньян, 45+3 (2:0). Маканджула, 50 (2:1).