Украина в меньшинстве победила Италию в полуфинале юношеского ЧМ. Гол итальянцев на 92-й минуте отменен благодаря ВАР

Сборная Украины вышла в финал юношеского чемпионата мира для игроков не старше 20 лет. В полуфинале украинцы взяли верх над Италией со счетом 1:0. Единственный мяч провел Сергей Булеца из киевского "Динамо".

С 80-й минуты Украина играла в меньшинестве после удаления Дениса Попова за две желтые карточки.

На второй добавленной минуте итальянец Джанлука Скамачча сравнял счет, но арбитр встречи отменил гол после просмотра видеоповтора.

Соперник сборной Украины по решающему матчу определится в игре Эквадор - Корея.

Сборная России не пробилась в финальную стадию турнира.

Чемпионат мира

Игроки до 20 лет

1/2 финала

Украина - Италия - 1:0 (0:0)

Гол: Булеца, 65.