Сборная Украины обыграла Парагвай и с первого места вышла в 1/8 финала МЧМ-2025

Сборная Украины в матче группового турнира молодежного чемпионата мира-2025 обыграла Парагвай со счетом 2:1.

У украинцев отличились Максим Деркач и Матвей Пономаренко. У парагвайцев Сесар Миньо.

В другом матче Южная Корея обыграла Панаму — 2:1.

Украина набрала 7 очков и с первого места группы B вышла в 1/8 финала турнира. Сборная Парагвая с 4 очками также вышла в плей-офф со второй строчки. Южная Корея с 4 очками заняла третье место и может побороться за выход в 1/8 финала, Панама с одним очком замкнула таблицу.