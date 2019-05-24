Украина обыграла США на чемпионате мира U20

В Польше продолжается чемпионат мира по футболу среди игроков до 20 лет. В матче группового турнира сборная Украины обыграла США со счетом 2:1. В другом поединке Уругвай был сильнее Норвегии – 3:1.

Чемпионат мира U20

Группа C

Уругвай – Норвегия – 3:1 (2:0)

Голы: Нуньес, 21 (1:0). Хинелья, 29 (2:0). Борхгревинк, 47 (2:1). Родригес, 87 (3:1).

Судья: Эльфат (США).

24 мая. Лодзь. Стадион Widzewa (Lodz Stadium).

Украина – США – 2:1 (1:1)

Голы: Булеца, 26 (1:0). Серванья, 32 (1:1). Попов, 51 (2:1).

Судья: Ндиай (Сенегал).

24 мая. Бельско-Бяла. Стадион Miejski (Bielsko-Biala Stadium).