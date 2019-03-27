УЕФА получил от России предложение провести финальные турниры юношеских Евро

УЕФА получил от 17 ассоциаций декларацию о намерениях принять у себя финальные турниры юношеских турниров в 2021 и 2022 годах, сообщает пресс-служба организации. Свою декларацию в УЕФА направила и Россия.

Кроме РФС, на проведение турниров будут претендовать: Албания, Белоруссия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Кипр, Чехия, Дания, Фарерские острова, Германия, Венгрия, Израиль, Норвегия, Португалия, Румыния, Словакия и Испания/Андорра.

Речь идет о женских и мужских Евро для игроков не страше 17 и не старше 19 лет. Все претенденты должны оформить заявки до 28 июня. Хозяева турниров будут определены 24 сентября 2019 года.