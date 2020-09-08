Полузащитник «Спартака» и молодежной сборной России Наиль Умяров прокомментировал подготовку к матчу с Польшей в отборе на Евро-2021.

«Функции в сборной и в «Спартаке»? Конечно, разница есть. В этих командах применяются разные тактические схемы, — цитирует Умярова RT. — Тедеско предпочитает играть с тремя центральными защитниками, Галактионов — с двумя. В связи с этим, особое внимание уделяется начальной фазе развития атаки, в которой важнейшую роль играют центральные хавбеки. Сложно ли переключаться? Нет. Со временем привыкаешь. Поэтому сейчас чувствую себя уверенно, когда приезжаю в «молодежку» из клуба».

Во вторник, 8 сентября, молодежная сборная России на выезде проведет матч против Польши. Начало — в 19.00 (мск). В случае победы россияне практически гарантируют себе право участия на чемпионате Европы-2021.