«У меня разные функции в «Спартаке» и молодежной сборной России». Умяров — о подготовке к матчу с Польшей
Полузащитник «Спартака» и молодежной сборной России Наиль Умяров прокомментировал подготовку к матчу с Польшей в отборе на Евро-2021.
«Функции в сборной и в «Спартаке»? Конечно, разница есть. В этих командах применяются разные тактические схемы, — цитирует Умярова RT. — Тедеско предпочитает играть с тремя центральными защитниками, Галактионов — с двумя. В связи с этим, особое внимание уделяется начальной фазе развития атаки, в которой важнейшую роль играют центральные хавбеки. Сложно ли переключаться? Нет. Со временем привыкаешь. Поэтому сейчас чувствую себя уверенно, когда приезжаю в «молодежку» из клуба».
Во вторник, 8 сентября, молодежная сборная России на выезде проведет матч против Польши. Начало — в 19.00 (мск). В случае победы россияне практически гарантируют себе право участия на чемпионате Европы-2021.
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https://russian.rt.com/sport/article/780625-umyarov-molodyozhnaya-sbornaya-evro-galaktionov