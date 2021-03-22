Тюкавин рассказал, как узнал о вызове в молодежную сборную России

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин 22 марта в официальному сайту РФС рассказал, как узнал о вызове в молодежную сборную России.

«Сначала мне позвонил доктор Константин Моденов. Сказал, что надо сделать экспресс-тестирование на коронавирус. Я это сделал, уже затем мне позвонил менеджер сборной Эдуард Шубин и сказал, что надо заезжать на базу», — заявил Тюкавин.

20 марта стало известно, что Тюкавин заменит в распложении молодежки полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, у которого травма.

Сборная России проведет игры группового турнира в Венгрии. Первый матч против команды Исландии состоится 25 марта в Дьере. Также россияне встретятся с командами Франции (28 марта, Сомбатхей) и Дании (31 марта, Сомбатхей).