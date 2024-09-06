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Сегодня, 16:29

Тренер молодежной сборной Шабаров прокомментировал травму Ишкова в матче с Вьетнамом

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров ответил на вопросы после победы в товарищеском матче над Вьетнамом (3:0).

— Илья Ишков получил травму, насколько она серьезная?

— Посмотрим. Через мяч подвернул голеностоп. О степени тяжести сложно пока говорить. Будем надеяться, что не столь серьезное повреждение, как могло показаться со стороны.

— Для тренера вдвойне приятно, что выходил Колтаков, как джокер отдает, забивает. Угадали с заменой, получается.

— Мы еще по тренировкам видели, что он неплохо выглядит. Не только он. Понимали, что на замене есть ребята, которые могут добавить игре, что и получилось. То, что они смогут усилить — ожидаемо. То что именно Колтаков сыграл здорово — приятно.

— Как оцените дебютантов: Умников, Дорофеев?

— Нападающим было непросто. Димке Радиковскому было сложнее в первом тайме. Соперник был более мобилизован еще и свеж. Косте [Дорофееву] — чуть полегче. И зоны появились, подсел соперник. По-рабочему хорошо в прессинге — они старались. С точки зрения созидания, наверное, надо прибавлять. Нужна сыгранность, чтобы нападающего по-хорошему кормили мячами. Если не отнимаем мяч, мало владеем. Когда овладеваем, уже уставшие. Значит, не так много играем вперед, не так качественно это делаем. Поэтому и на нападающем это тоже сказывается. Боков хорошо усилил игру. Из новичков — Шиленок уверенно вышел, Рожкова подменил, который наелся, стало сводить заднюю. Дебютанты неплохо вышли. Все достойны, — сказал Шабаров «СЭ».

Сборные России и Вьетнама проведут еще один товарищеский матч в понедельник, 9 сентября. Начало — в 13.00 по московскому времени.

Илья Ишков
Футбол
Молодежная сборная России по футболу
Иван Шабаров
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