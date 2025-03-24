Футбол
24 марта, 10:54

Тренер молодежной сборной Шабаров оценил игру команды в матче с Колумбией

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора

Старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров прокомментировал выступление игроков команды в товарищеском матче с Колумбией (2:2).

— Как вам атмосфера на стадионе?

— Интересный опыт. Мы, как правило, играем на тренировочных полях в Южной Америке. Приятно, что провели такой матч. Шикарная атмосфера для футбола. Наши ребята в такой атмосфере вдвойне хотят себя проявить.

— Кто лучший игрок этого матча?

— Сложно выделить. Несколько игроков себя хорошо проявили. Сыграли на том уровне, которого мы от них ждем. Они смогли его показать. Много ребят можно сегодня выделить.

