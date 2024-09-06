Шабаров назвал серьезной конкуренцию в молодежной сборной России

Старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров ответил на вопросы после победы в товарищеском матче над Вьетнамом (3:0).

— В Бразилии мы играли с ребятами на год старше. Здесь играем по 2005 году. Соответственно, мы не можем взять тех, кто 2004 года. Поэтому и для новичков это шанс показать себя. В том году ездили такой командой в Узбекистан. Здесь вынуждены подстраиваться под приглашения, которые приходят от соперников.

Тяжелее набирать качественный состав, потому что ребята выросли. Тем не менее выбрали более-менее достойных 18 полевых и три вратаря. Есть еще травмированные: Козлов, Глебов. Есть Батраков, который выходит в первой команде. Конкуренция серьезная, — сказал Шабаров «СЭ».

Сборные России и Вьетнама проведут еще один товарищеский матч в понедельник, 9 сентября. Начало — в 13.00 по московскому времени.