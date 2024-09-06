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Сегодня, 16:19

Тренер молодежной сборной Шабаров о победе над Вьетнамом: «В этом возрасте нет ребят, которые плохо играют в футбол»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров в комментарии «СЭ» подвел итоги товарищеского матча против Вьетнама (3:0).

— Первый тайм, с точки зрения обороны, был совсем тяжелым. Не совсем работал прессинг, который задумывали. Легко достаточно вьетнамцы его разбивали. В середине тайме чуть лучше стало. В перерыве заменили другим вариантом — сработало. Третий гол забили с прессинга хорошо. По стандартам есть вопросы. Подали много угловых — один раз всего добрались до мяча. Не все игроки даже располагались, где договаривались. Вот эти ошибки — есть то самое, что не получилось в первом тайме.

— Насколько ожидалось, что соперник будет таким злым, зубастым?

— Опыт подсказывает, что в этой возрастной категории нет ребят, которые плохо играют в футбол. Да, детали будут решать, что сегодня и получилось. Чтобы пройтись пешком или влегкую обыграть, не получится. В первую очередь боялись погоды, как ребята смогут адаптироваться. Но надо сказать, что нам повезло: солнце сменилось дождем — появилась прохлада, которая нам более привычна. Поэтому считаю, что с погодой повезло, — сказал Шабаров «СЭ».

Сборные проведут еще один товарищеский матч в понедельник, 9 сентября. Начало — в 13.00 по московскому времени.

Футбол
Молодежная сборная России по футболу
Иван Шабаров
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