Шабаров — о поражении молодежной сборной от Колумбии: «Такие матчи нужны, чтобы ребята закалялись»

Старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров подвел итоги товарищеского матча против Колумбии (0:1).

— Чего не хватило для победы?

— Забитых голов. Игра была не самой зрелищной, не так много, моментов от команд. Соперник нагнетал, мы этого ожидали. В общем, в защите справились. Но в конце сыграли небрежно, надо пересмотреть эпизод. Колумбия чуть поострее была впереди. Я не совсем доволен тем, как мы организовывали наши атаки. Нужно все моменты доводить до удара по воротам.

— Не получилось то, что задумали?

— Они прессинговали, мы этого ждали — разбивали первую волну. Но не было возможности двигать мяч вперед. Полузащитники затягивали атаку, не было скорости. Концовка не получилась.

— Удивляет вас позитивная встреча от колумбийских болельщиков?

— Удивляет, для них мы экзотика. В целом они дружелюбны. Но мы это видели и раньше. Много и наших болельщиков. Это было удивительно.

— Какая основная цель этих матчей?

— В первую очередь для того, чтобы ребята закалялись. Это будущее нашего футбола. Они готовятся играть не только на молодежном уровне, но и на взрослом. В будущем они могут играть и на уровне основной национальной сборной. Такие матчи дадут им уверенность.

Второй матч между командами пройдет в воскресенье, 23 марта, и начнется в 23:55 по московскому времени.