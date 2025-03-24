Шабаров — о выступлении «молодежки» России в Колумбии: «Оцениваем результат на четыре с минусом»

Старший тренер молодежной сборной России по футболу Иван Шабаров в комментарии для «СЭ» заявил, что остался удовлетворен сборами национальной команды в Колумбии.

В рамках сборов россияне провели два товарищеских матча против колумбийцев. Встреча 21 марта завершилась поражением сборной России со счетом 0:1, во втором матче 23 марта команды сыграли вничью (2:2).

— Заметили разницу, какими ребята приезжали на сбор и какими уходили после матча?

— Понятно, что команда прибавляет по ходу этого девятидневного отрезка. Наша задача, чтобы команда к решающим матчам объединилась. Уверен, что сегодня мы были больше похоже на команду, чем в первом матче. Еще больше, чем в начале сбора. С еще это связано? Одно дело ездить костяком, а в Колумбию мы прилетели не оптимальным составом. В последний день перед вылетом у нас отвалилось четыре человека. Люди, которые фундаментальны для команды. Новые игроки смогли подхватить, смогли объединиться.

— Какую оценку поставите этому сборы?

— Мы свои задачи решили. Понятно, что сам результат мы оценивает на четыре с минусом. Мы не выиграли ни одной игры, еще и проиграли один раз. Если бы победили сегодня, то могли поставить твердую четверку. Но мы посмотрели на ребят, которыми мы можем расширить состав. Мы решили эту задачу. Дали возможность проявить себя некоторым ребятам, они нам порадовали.

— То есть удовлетворение есть?

— Да, есть.