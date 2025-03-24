Шабаров — о ничьей с Колумбией: «Не до конца получилось реализовать свои задумки, соперник мешал»

Старший тренер молодежной сборной России по футболу Иван Шабаров в комментарии для «СЭ» поделился мнением о товарищеском матче против Колумбии.

В воскресенье, 23 марта, команда России U-21 сыграла вничью со сборной Колумбии U-20 (2:2) в Кали.

— За счет чего сегодня было легче играть, чем в первом матче?

— Во-первых, в первом матче поляна была потяжелее. Соперник превосходит нас в мощи. Но что касается комбинационный игры, то тут есть у нас определение козыри. Поле позволяло это делать, мы имели преимущество в игре на коротке. Как только мы упрощали игру, делали длинные передачи в борьбу, то соперник имел преимущество над нами. Не до конца получилось реализовать свои задумки, потому что соперник мешал, соперник хорошего уровня. Сегодня было лучше, чем в первом матче с точки зрения созидания и создания моментов.

— Со стороны Колумбии нам сказали, что хотят провести товарищеский матч с главной командой Россией на своем поле. Посоветовали вы приехать ей сюда?

— Считаю, что стоит сюда приехать. Неизвестно, когда у них появится такой опыт. У нас опыт дальних переделов есть. Тем, кто первый раз полетит, будет не так просто. Обязательно стоит. Первая сборная Колумбии очень хорошая команда, хороший уровень. Эти матчи нельзя играть в пол ноги, нужно из себя доставать все.

— На матче присутствовало около 20 тысяч. Не обидно, что столько людей не приходит на молодежку в России?

— Нет, мы другие люди. Мы по-другому болеем и переживаем. У них футбол — это место притяжения. Конечно, мы можем отличаться, но это не значит, что мы не футбольная страна. Мы по-другому любим футбол. Если мы будем играть дома, то мы точно соберем людей на стадионах. Надеюсь, что будет интересно.

— Это самый социальный матч в вашей жизни?

— Не думаю. Чем старше становишься, тем больше таких матчей. С возрастом ты понимаешь, что эмоции могут навредить. Поэтому ты должен хладнокровно смотреть игру, тогда ты можешь принимать правильные решения.

— Это первый матч для вас, где было 20 тысяч зрителей?

— Наверное, да. Приятно видеть столько людей.