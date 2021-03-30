Тренер молодежной сборной России Галактионов назвал сильные стороны Дании

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов поделился ожиданиями от предстоящего матча группового турнира чемпионата Европы-2021 против Дании (31 марта).

— Будете делать выводы по тому, что видели по игре с французами? Или перелистнули страницу?

— Да, страницу мы перевернули. Игра прошла, нет смысла ее мусолить — надо было правильно проанализировать. Есть ошибки, так скажем, технического характера. А есть ошибки, которые вынуждал делать соперник. Атлеты, быстрые футболисты заставляют быстрее принимать решения, двигаться, когда попадаешь в ту скорость игры. К сожалению, наверное, не у всех ребят адаптация с первых минут прошла быстро. Все ребята приняли темп, скорость. Получили данные, что показали одну из самых быстрых игр на уровне сборной. Но генетика и способности французов были выше. Костяк команды останутся, но изменения будут.

— У датчан будет такое же преимущество, как у Франции?

— Дания — атлетичная, крепкая команда. Мы говорим о том, что это организованная команда европейского уровня. Здесь априори слабых команд не будет. Результат игры с Исландией не должен вводить в заблуждение.

— Как не допустить выгорания?

— Все акцентируем внимание на то, подбираем тот состав, который горит победой. Игрок представляет страну, честь страны. Но должна быть холодная голова — правильно использовать функции на поле. Есть желание и настрой каждого игрока на максимальный результат, в то же время выполнение правильных действий. Игрок должен выходить раскрепощенным, — сказал Галактионов.

Молодежная сборная России с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице группы C. Дания — шесть баллов и первая строчка.

(Константин Колмаков)