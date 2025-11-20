Главный тренер молодежки Шабаров: «Команды нужно обыгрывать на классе. Значит, его у нас еще не так много»

Тренер молодежной сборной России Иван Шабаров в разговоре с «СЭ» заявил, что команде необходимо прибавить в классе.

«Такие команды, как Бахрейн, нужно уметь обыгрывать на классе. Значит, у нас его еще не так много. Надо отдать должное Бахрейну, крепкий орешек. Всем было с ними непросто. У них была проведена хорошая работа», — сказал Шабаров «СЭ».

Сборная России стала победителем Кубка Манаса, который проходил в одноименном киргизском городе с 12 по 18 ноября. Россияне одержали три победы в трех матчах — были обыграны Иран (2:0), Бахрейн (2:0) и Киргизия U-23 (8:0).