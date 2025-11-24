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24 ноября 2025, 14:18

Шабаров заявил, что развитие российских игроков на Кубке Манаса важнее победного результата

Алина Савинова

Старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров прокомментировал разгромную победу над Киргизией (8:0) в финале Кубка Манаса.

Россияне провели три матча на турнире против сборных U-23 из Ирана, Бахрейна и Киргизии. Российская команда одержала победы во всех трех играх с общим счетом 12:0 и заняла первое место.

«Понятно, что если бы мы сыграли с киргизами первый матч, когда у них было побольше сил, то, может быть, счет был бы не таким. К третьей игре у них силы закончились, и у нас команда, надо отдать должное, помастеровитее — есть футболисты из РПЛ и ФНЛ. Мы могли позволить себе сделать равноценные замены, а где-то и усилить игру. Счет, конечно, больше, чем был в наших ожиданиях, но я совру, если скажу, что наша победа была неожиданностью для нас», — приводит РФС слова Шабарова.

Оценивая победу над Бахрейном (2:0), тренер отметил, что эта команда оказалась «крепким орешком».

«Они очень самоотверженно защищались и не давали ничего сделать и в других матчах. Команда провела хорошую работу, хорошо оборонялась. Ценность таких матчей для молодых игроков, возможно, даже больше, чем тех, где все зашло и все легко далось. На этом турнире те шаги, которые футболисты сделали в своем развитии, даже более ценные, чем сам результат», — добавил он.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года.

Источник: Официальный сайт РФС
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Иван Шабаров
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