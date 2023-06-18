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Сегодня, 17:40

«Торпедо-БелАЗ» — Россия U21: стартовые составы команд на товарищеский матч

Иван Торопцев
Корреспондент
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Молодежная сборная России и белорусская команда «Торпедо-БелАЗ» объявили составы на товарищеский матч.

«Торпедо-БелАЗ»: Абрамович, Бурко, Вегеря, Премудров, Мартьянов, Менсах, Лисакович, Мякиш, Побудей, Мычелкин, Горбачик.

Запасные: Чиж, Соколовский, Манаев, Баранок, Глущенков, Николаев, Бутько, Сидорик, Шевченко, Галушко, Железный.

Россия U21: Голиков, Бессмертный, Лукин, Грибакин, Крашевский, Васильев, Козлов, Зорин, Раков, Дмитриев, Мелешин.

Запасные: Худяков, Веселов, Першин, Лепский, Бочаров, Бескибальный, Пяткин, Барановский, Зазвонкин.

Матч «Торпедо-БелАЗ» — Россия U21 пройдет в Жодино (Белоруссия) в воскресенье, 18 июня и начнется в 18.30 по московскому времени.

В четверг, 15 июня молодежная сборная России разгромно уступила молодежной команде Белоруссии со счетом 1:5.

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