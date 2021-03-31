Тикнизян извинился за поражение от молодежной сборной Дании

Защитник молодежной сборной России Наяир Тикнизян прокомментировал итог матча чемпионата Европы против команды Дании (0:3). Он извинился за результат.

«Человеческое спасибо всем, кто был причастен к этой маленькой семье, тем, кто искренне переживал и поддерживал нас на протяжении этого пути — написал Тикнизян в stories Instagram 31 марта. — Спасибо каждому человеку из штаба, каждому человеку из медперсонала. Извините за результат, за слова, сказанные на эмоциях.

К сожалению, этой команды больше не существует, но, надеюсь, в памяти многих людей она отложилась. Еще раз спасибо тем, кто был с нами до самого конца. Спасибо, парни. Для меня было честью защищать цвета сборной».

Сборная России заняла третье место в своей группе с тремя очками и не вышла в плей-офф.