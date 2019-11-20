Сулейманов оценил свою игру за молодежную сборную России и итоги осеннего цикла отбора на Евро-2021

Нападающий молодежной сборной России Магомед-Шапи Сулейманов отметил, что команда вправе занести себе осенний цикл отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года в актив. Во вторник 20 ноября российская команда обыграла Сербию и набрала14 очков и продолжила единолично лидировать, опережая на четыре очка Польшу и на шесть — Болгарию.

— В Сербии всегда играть непросто, но самое главное, что мы победили и уходим на перерыв на первом месте, оторвавшись чуть-чуть от Польши, — цитирует официальный сайт РФС Сулейманова. — Тем не менее, самые важные встречи нас ждут впереди. Они нас ждут через год. Самое главной — выйти на Евро, мы все этого очень хотим. Сербы — молодцы, но просто мы были сильнее.

Как забил? Саша Ломовицкий прошел по центру, ударил. Мяч от защитника отскочил ко мне. В этот момент я увидел, что ближний угол открыт, туда с правой ноги и пробил. Я думаю, что мы хорошо провели осенний цикл отбора на Евро-2021. Мы не проиграли ни одной встречи. Да, два матча завершили вничью, но главное, что без поражений уходим на перерыв. Поэтому этот цикл точно можем занести себе в актив.

Чемпионат Европы-2021, отбор: турнирные таблицы, расписание и результаты игр