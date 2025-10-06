Стали известны все участники 1/8 финала молодежного чемпионата мира

На молодежном чемпионате мира определились все участники 1/8 финала. Турнир проходит в Чили.

В 1/8 финала сыграют следующие пары:

— Чили — Мексика;

— Аргентина — Нигерия;

— Украина — Испания;

— Колумбия — ЮАР;

— США — Италия;

— Марокко — Южная Корея;

— Парагвай — Норвегия;

— Япония — Франция.

В плей-офф не вышли команды Новой Зеландии, Египта, Панамы, Бразилии, Кубы, Австралии, Новой Каледонии и Саудовской Аравии. Сборные Франции, Нигерии, Южной Кореи и Испании пробились в 1/8 финала с третьих мест в своих группах.

Турнир завершится 19 октября. В 2023 году чемпионат мира выигрывала сборная Уругвая.