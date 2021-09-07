Стал известен стартовый состав молодежной сборной России на матч против Мальты
17:53
Молодежная сборная России проведет матч против Мальты в рамках отборочного турнира Евро-2023. Стали известны стартовые составы команд.
Россия: Бориско, Хлусевич, Прохин, Боженов, Степанов, Севикян, Умяров, Литвинов, Марадишвили, Пруцев, Агаларов.
Запасные: Агкацев, Кармаев, Кравцов, Климов, Иосифов, Карапузов, Кутицкий, Игнатов, Сулейманов.
Мальта: Формоса, Магри-Оверенд, Заммит-Лонарделли, Эллуп, Монани, Шиберрас, Грима, Аттард, Гарсия, Энгерер, Карбоне.
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