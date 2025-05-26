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Стал известен итоговый состав молодежной сборной России на матчи с Узбекистаном

Руслан Минаев

Старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров определил итоговый состав на товарищеские матчи с молодежной командой Узбекистана.

В заявку вошли 23 футболиста.

Вратари: Михаил Цулая («Арсенал»), Даниил Веселов («Локомотив»).

Защитники: Никита Бозов («Балтика»), Герман Игнатов («Ростов»), Иван Лепский («Сокол»), Никита Лобов, Иван Шиленок (оба — «Зенит-2»), Михаил Рядно («Родина»), Вадим Чурилов («Торпедо»), Никита Бабакин («Ростов-2»).

Полузащитники: Дмитрий Александров, Денис Боков, Виктор Окишор, Егор Смелов (все — «Динамо»), Кирилл Глебов (ЦСКА), Илья Ишков («Урал»), Данила Козлов («Краснодар»), Алексей Колтаков («Ростов»), Дмитрий Пестряков («Акрон»), Вадим Раков («Локомотив»), Михаил Щетинин («Факел»).

Нападающие: Константин Дорофеев («Туран», Казахстан), Антон Шамонин («Ростов»).

Матчи пройдут 5 и 8 июня в Фергане на стадионе «Истиклол».

Источник: РФС
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Молодежная сборная России по футболу
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