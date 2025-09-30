США разгромили Новую Каледонию на молодежном чемпионате мира

Сборная США разгромила команду Новой Каледонии в матче молодежного чемпионата мира (для игроков не старше 20 лет) — 9:1.

У американцев хет-трик оформил полузащитник Бенджамин Кремаски, защитник Нолан Норрис записал на свой счет дубль, а также по голу забили Коул Кэмпбелл, Таха Хабрун, Нико Цакирис и Фрэнки Уэстфилд. Единственный мяч соперников забил Симан Вапае.

В другой встрече Колумбия победила Саудовскую Аравию (1:0). Единственный мяч забил Оскар Переа.

Чемпионат мира

Сборные до 20 лет

США — Новая Каледония — 9:1 (7:0)

Колумбия — Саудовская Аравия — 1:0 (0:0)