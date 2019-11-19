Спортивный директор РФС: «Кержакову ничего не нужно менять, все придет с опытом»

Спортивный директор РФС Андрей Лексаков оценил итоги 1-го отборочного раунда для юношеской сборной России для игроков не старше 19 лет. Команда под руководством Александра Кержакова и Владимира Быстрова, разгромив во вторник поляков (4:0), прошла в элитный раунд Евро-2020.

— Я говорил, что группа нас ожидает ровная, так и получилось, — сказал Лексаков корреспонденту «СЭ». — До последнего дня было неясно, выйдем или нет. Но сыграли с поляками очень хорошо, вышли. Теперь будем ждать жеребьевки, и будем готовиться к следующему раунду. В марте — элитный раунд.

— Сборная поменяла схему перед последним матчем. Это решение Кержакова?

— Конечно, его. Он же тренер, он и решает, какое построение выбрать на тот или иной матч. Мы можем только с ним пообсуждать, но решение всегда за ним. Также у него есть опытный помощник Евгений Лапков, который прошел все ступеньки в юношеском футболе. Ребята дополняют друг друга в штабе, и мы довольны результатом их работы.

— Какая вообще перспектива у этой команды?

— Очень тяжело рассуждать на эту тему. Какая жеребьевка, какие соперники. Ясно, что Александр трезво оценивает наши силы, да и мы тоже. Знаем, в чем уступаем, знаем, с чем нам надо выйти на разговор с тренерами, которые работают с этими ребятами. Будем надеяться, что мы найдем взаимопонимание в тренировочном процессе. До марта ребята будут в клубах, поэтому хотелось бы, чтобы все тренеры сработали на подготовку этих игроков, да и сами футболисты прониклись мыслью, что второй отборочный этап будет сложнее первого. Будем работать. Саша отчитается о работе на техническом комитете, который пройдет 21-го числа. Дальше мы сядем и составим план подготовки. Может быть, получится договориться с клубами о дополнительном сборе для ребят.

— В чем нужно прибавлять Кержакову как тренеру? Может, меньше эмоций?

— Да нет, все нормально, ничего пока. Все приходит с опытом. Как я и говорил, в перспективе он может вырасти в того тренера, который способен работать с футболистами очень высокого класса. Если он будет идти по этому пути. Совместными усилиями и попробуем достойно выступить во втором отборочном этапе. (Александр Рогулев)