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Соколов разочарован отменой юношеского Евро

02:38

Полузащитник сборной России Артем Соколов расстроен, что чемпионат Европы для игроков не старше 17 лет был отменен. По его словам, российская команда была запредельно готова к турниру.

— Мы были запредельно готовы к этому раунду, — цитируют «Известия» Соколова. — У нас были достаточно равные соперники и, мне кажется, мы бы точно квалифицировались в финальную часть турнира. Очень неприятно, что все это отменилось. Мы два года готовились и понимали, что Евро станет фактической оценкой нашего уровня на данный момент. Хотелось, чтобы УЕФА предложил что-то взамен этого турнира. Правда, пока сложно представить, что это может быть. Обидно и за текущий сезон в Юношеской футбольной лиге, где мой клуб лидирует. У нас отличный шанс попасть в юношескую Лигу чемпионов, но сейчас вообще никто не понимает, что будет дальше

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1000655/sevastian-terletckii/nesovershenno-letnie-kak-otmena-iunosheskogo-evro-skazhetsia-na-igrokakh

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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