Молодежная сборная России сыграла вничью со Словенией в товарищеском матче — 2:2. Словенцы дважды выходили вперед, но сперва Солтмурад Бакаев, затем Данил Глебов забивали ответные мячи.

Команда Михаила Галактионова ранее обеспечила себе первое место и выход в финальную стадию Евро-2021.

Товарищеский матч

Словения — Россия — 2:2 (1:0)

Голы: Прелец, 17 (1:0). Бакаев, 65 (1:1). Брекало, 69 (2:1). Глебов, 73 (2:2).

Россия: Максименко, Татаев, Маслов (Ненахов, 70), Ломовицкий, Рыбчинский (Степанов, 60), Голубев (Прохин, 70), Куликов, Игнатов (Литвинов, 70), Тикнизян, Макаров (Бакаев, 60), Глебов.

Предупреждения у России: Ломовицкий, 25. Макаров, 25. Глебов, 67. Степанов, 85.

Судья: Паяч (Хорватия).

17 ноября. Марибор. Стадион «Людски врт».