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Шабаров рассказал о задачах молодежной сборной России на матчи с Узбекистаном

Константин Белов
Корреспондент

Главный тренер молодежной сборной России Иван Шабаров ответил на вопросы перед товарищескими матчами против сверстников из Узбекистана.

— Какие задачи у сборной на матчи с Узбекистаном?

— Задачи те же самые. Посмотреть на молодых игроков и их развитие. Плюс мы вызвали нескольких игроков 2006 года. Посмотрим, как они адаптируются к нашим требованиям.

— Все ли игроки готовы к матчам с Узбекистаном?

— Все игроки, которые сегодня тренировались, здоровы и готовы к матчам. До сборов у нас вылетели Раков и Смелов. Все остальные здоровы, — сказал Шабаров.

Молодежная сборная России дважды сыграет с Узбекистаном. Оба матча пройдут в Фергане на стадионе «Истиклол» 5 и 8 июня.

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Футбол
Молодежная сборная России по футболу
Иван Шабаров
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