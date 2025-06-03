Шабаров рассказал о задачах молодежной сборной России на матчи с Узбекистаном

Главный тренер молодежной сборной России Иван Шабаров ответил на вопросы перед товарищескими матчами против сверстников из Узбекистана.

— Какие задачи у сборной на матчи с Узбекистаном?

— Задачи те же самые. Посмотреть на молодых игроков и их развитие. Плюс мы вызвали нескольких игроков 2006 года. Посмотрим, как они адаптируются к нашим требованиям.

— Все ли игроки готовы к матчам с Узбекистаном?

— Все игроки, которые сегодня тренировались, здоровы и готовы к матчам. До сборов у нас вылетели Раков и Смелов. Все остальные здоровы, — сказал Шабаров.

Молодежная сборная России дважды сыграет с Узбекистаном. Оба матча пройдут в Фергане на стадионе «Истиклол» 5 и 8 июня.